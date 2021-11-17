Директора томской компании-оператора по обращению с ТКО приговорили к 4 года колонии за хищении 8,5 млн рублей

17 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томске вынесен приговор директору Томского филиала ООО «Экология-Новосибирск», обвиняемого в мошенничестве с субсидиями по нацпроекту «Экология», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд и следствие выяснили, что с августа по декабрь 2020 года подсудимый предоставил в уполномоченный орган документы с ложными данными на получении субсидии. Его компания выступала в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области. В результате, в рамках нацпроекта «Экология» организации были выделены более 8,5 млн рублей.

Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. В свою очередь, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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