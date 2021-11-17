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Томский художник нарисовал героев «Цветика-семицветика» на фоне деревянных домов Томска

Креативный город, Томские новости, деревянная архитектура культура художник нарисовал Томский художник нарисовал героев «Цветика-семицветика» на фоне деревянных домов Томска

Томский художник Евгений Швенк, известный серией работ по мотивам отечественных мультфильмов, в своем инстаграм-аккаунте выпустил новую работу. На ней изображены герои сказки «Цветик-семицветик» Валентина Катаева на фоне деревянных домов Томска.

По словам художника, это вторая работа из серии «Девочка, бегущая к мечте». Первой была иллюстрация по мультфильму «Варежка». Главная героиня сказки про цветик-семицветик — девочка Женя. Она получает от незнакомой старушки волшебный цветок с семью разноцветными лепестками, способный исполнять желания.

«Для своих работ я выбираю персонажей, которые оставили во мне отклик ещё в детстве. Многие ставили себя на место Жени и думали, что бы загадали сами», — рассказывает Евгений.

По уже сложившейся традиции, героев художник поместил в томский антураж, отмечая свою любовь к уникальной деревянной архитектуре города. Для иллюстрации автор выбрал здания «без обильного кружева», чтобы не перегружать задний план.

«На переднем плане стоит дом с, пожалуй, самым распространённым типом наличника в Томске. А „Дом с драконами“ выбрал из-за узнаваемого силуэта. Иллюстрация изображает несуществующий ракурс. На самом деле расстояние между этими домами 1,6 км», — говорит Евгений.

К Новому году художник планирует нарисовать тематическую иллюстрацию, в этот раз — со снежным пейзажем. Напомним, в прошлом декабре художник изобразил Деда Мороза из советского мультфильма летом на проспекте Ленина.

Иллюстрации: Евгений Швенк

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