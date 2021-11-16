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Томский холдинг «КДВ Групп» запланировал запуск сети непродовольственных супермаркетов — газета

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Пищевой холдинг «КДВ Групп» планирует запустить сеть супермаркетов Hit Super Price, которая займется торговлей непродовольственными товарами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на «Коммерсантъ».

«КДВ планирует развитие дрогери-сети, торгующей товарами для гигиены, бытовой химией, косметикой. Пока речь идет о тестировании такого формата. Детали проекта не раскрываются», — пишет издание.

Между тем, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Камелот-А» (входит в «КДВ Групп»), юрлицо сетевого ритейла «Ярче!», в начале ноября зарегистрировало домен, на котором ведется набор персонала. Согласно сайту, первые супермаркеты сети будут расположены в Новосибирске и Бердске.

В апреле сообщалось, что «КДВ Групп» планирует наладить производство косметической продукции: геля, жидкого мыла, шампуня, кондиционера, крема, а также органической и детской линеек.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

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