Томск попал на большие экраны в комедии «Друг на продажу»

17 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлены организаторами

Томск стал местом, где разворачиваются события нового российского фильма «Друг на продажу». О том, почему сибирский город был выбран главной съёмочной локацией картины на прошедшей в медиацентре РИА Томск пресс-конференции рассказали сценарист и продюсер Лев Карасев, а также продюсер Радислав Близнюк. В онлайн-формате ко встрече присоединились исполнители главных ролей Антон Богданов и Антон Пампушный, а также Вячеслав Гуливицкий, сыгравший второстепенного персонажа.

Идея показать красоту двух сибирских городов пришла авторам неслучайно. Оба продюсера живут в Новосибирске и неоднократно бывали в Томске.

«Обычно в качестве локации выбирают Питер, Москву, Черное море. Мы подумали, что Сибирь незаслуженно забыта. Многие про этот регион до сих пор думают, что у нас тут медведи ходят. Мы решили прокачать те места, где сами живем. У нас получилось такое путешествие из Новосибирска в Томск, — рассказывает Лев Карасев. — Новосибирск — это город, где мы сами живем, а Томск — это город с душой. Когда мы первый раз сюда приехали, он отличался от всего, что мы видели в Сибири и конкретно запал в душу: архитектура, здания, аутентичность, люди», — рассказывает Лев Карасев.

Авторы считают, что остальным россиянам будет интересно посмотреть на что-то, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Предполагается, что лента сможет привлечь в Сибирь новых туристов.

«У нас еще есть север, который надо осваивать. Кино — это импульс для развития региона. Вспомните „Властелина колец“: все посмотрели и поехали в Новую Зеландию. А тут, глядишь, раз и все поедут в Томск и Новосибирск», — Лев Карасев.

«Есть популярные новогодние франшизы, авторы которых одними из первых и придумали идти в народ и снимать про страну. И эта правильная тенденция набирает обороты. Мы сами снимали проекты в Перми, на своем Урале. И это классно, что Лев и команда занимаются популяризацией своего родного края, своей прекрасной Сибири. Потому что кинематографу неважно, где ему рождаться. Если для этого созданы условия с точки зрения хороших людей, камеры, артистов, то и локация будет выглядеть шикарно», — рассказывает исполнитель главной роли Антон Богданов.

Съемки фильма проходили в октябре 2019 года. Планы выставлялись таким образом, чтобы показать город максимально привлекательно. С поисками красивых мест помогали томичи. В фильме можно увидеть проспект Ленина, Томь, деревянные дома, мост, железнодорожный вокзал.

«В современное российское время Томска на большом экране точно не было. Был в советское время, в 70-е годы», — добавляет актер Вячеслав Гуливицкий.

В следующих проектах авторы планируют съемки в других регионы Сибири — Красноярск и Горный Алтай. Но предполагают, что может быть и вторая часть «Друга на продажу», если Томск и томичи поддержат проект.

«Самое главное — это то, что Томск в большом кино. А как он снят... Будет вторая серия, мы вообще здесь все снимем. Привезем всех актеров, придумаем новое амплуа. Если какие-то места упустили, то во второй части, если нас поддержат, мы обязательно покажем их», — добавил Лев Карасев.

Авантюрная комедия «Друг на продажу» рассказывает историю принципиального Ивана (Антон Пампушный), который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей. В это же время его друг Гоша (Антон Богданов) создает фейковое брачное агентство, главным «лотом» которого делает Ивана. Не зная об этом он становится объектом охоты сотни незамужних девушек, готовых на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо—миллионера» — именно так рекламирует Гоша своего друга.

Главные роли в ленте сыграли Антон Богданов, Антон Пампушный, Вадим Галыгин, Мирослава Карпович,

Алина Алексеева, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов, Валерия Дергилева, Вячеслав Гуливицкий и др. Бюджет ленты составил 70 миллионов рублей.

Сейчас фильм уже идет в томских кинотеатрах. Его премьера состоялась 15 ноября — с запозданием из-за продления ковидных каникул. В других регионах страны, где не действовали ограничения, прокат стартовал 11 ноября.

Фото: предоставлены организаторами

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