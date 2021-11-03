Ковидные каникулы в Томской области продлили на неделю

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Нерабочие дни в Томской области продлили на неделю - до 15 ноября. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Причиной этого стала напряженная эпидобстановка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», - отметил губернатор.

Также в регионе продлеваются школьные каникулы. С 8 ноября вводится запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Глава региона также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом администрации Томска и других муниципалитетов поручено увеличить количество автобусов на линиях, чтобы избегать их переполнения.

Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.

«Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет».

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 48 тыс. 428 случаев COVID-19, выздоровели 38 тыс. 419 человек, умерли - 593.

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