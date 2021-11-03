18+
18+

Ковидные каникулы в Томской области продлили на неделю

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, нерабочая неделя ограничения режим ограничений коронавирус ковид Ковидные каникулы в Томской области продлили на неделю

Нерабочие дни в Томской области продлили на неделю - до 15 ноября. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Причиной этого стала напряженная эпидобстановка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», - отметил губернатор.

Также в регионе продлеваются школьные каникулы. С 8 ноября вводится запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Глава региона также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом администрации Томска и других муниципалитетов поручено увеличить количество автобусов на линиях, чтобы избегать их переполнения.

Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.

«Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет».

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 48 тыс. 428 случаев COVID-19, выздоровели 38 тыс. 419 человек, умерли - 593.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спикер гордумы Томска предложил модернизировать сети ЖКХ за счет оптимизации процессов, а не повышения тарифов

5 октября 2021
Томские новости

Девять томских школ уйдут на дистант 28 и 29 октября

27 октября 2021
Томские новости

«Газпром» продолжит финансировать ФК «Томь» — губернатор

29 октября 2021
Томские новости

Томские организации и компании обязали привить от COVID-19 не менее 80% работников к 2022 году

20 октября 2021
Томские новости

У начинающих художников Томска осталось 3 дня на подачу заявки в проект Винзавода

29 октября 2021
Томские новости

В Ботаническом саду ТГУ завелись эльфы, крылатые кошки и драконлинг

15 октября 2021
Томские новости

Томский спортсмен впервые завоевал медаль на чемпионате мира IPF по жиму лежа

26 октября 2021
Томские новости

Бывший директор Томского инструментального завода возглавил департамент промышленности

25 октября 2021
Томские новости

Житель Томской области хотел купить растительное масло, но потерял около 860 тыс. рублей

19 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle