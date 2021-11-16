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В Томске перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков

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Томские полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Запрещенные вещества обнаружили в автомобиле, который остановили на Московском тракте. 26-летний водитель перевозил 989 граммов мефедрона и 485 граммов PVP. Вместе с ним в автомобиле находилась его несовершеннолетняя приятельница.

Задержанные пояснили, что наркотики они купили в Челябинской области через интернет и планировали распространять их по Томской области через закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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