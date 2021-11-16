Вынужденная посадка летящего из Томска Boeing-737 произошла из-за проблемы в работе механизации крыла - СКР

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку по факту посадки в новосибирском аэропорту самолета Boeing-737, выполнявшего рейс Томск — Москва, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки ведомство даст оценку действиям членов экипажа и наземных служб.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске по решению экипажа.

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