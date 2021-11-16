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Томские каратисты привезли два «серебра» и две «бронзы» со всероссийских соревнований

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Томские спортсмены Александр Завьялов, Анна Скворцова и Дарья Байкина стали обладателями медалей всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская осень», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 32 регионов. Томскую область представляли 4 каратиста, трое из которых сумели завоевать медали.

Так, Александр Завьялов стал серебряным призером, выполним норматив мастера спорта. «Бронзы» в своих категориях взяли Анна Скворцова и Дарья Байкина. Все медалист являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы единоборств и занимаются под руководством Руслана Апаева.

В пресс-службе отмечают, что в декабре томские каратисты вновь отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в первенстве России.

Об истории развития томского каратэ можно почитать в нашем материале.

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