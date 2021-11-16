В Томской области остановился прирост заболеваемости коронавирусом — губернатор

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, рассказал, какие меры повлияли на улучшение ситуации в регионе.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, среди главных причин снижения уровня заболеваемости — продление режима нерабочих дней, увеличение охвата тестированием, привлечение почти тысячи студентов из медвузов, а также поставка 50 машин «скорой».

Также глава региона уточнил, что с октября в Томской области отмечается рост темпов вакцинации. За весь период регион получил 485 тыс. доз вакцин, привито 42% взрослого населения. Среди медработников — более 85%, госслужащих — более 90%. Введена обязательная вакцинация среди отдельных групп населения, выплачиваются стимулирующие выплаты.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации уточняют, что в Томской области нет дефицита средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, а резерв коечного фонда для больных COVID-19 не опускается ниже 20%.

Глава региона также обратил внимание президиума координационного совета, что по рекомендации главного санитарного врача России Анны Поповой в Томской области с 8 ноября введены QR-коды при посещении ряда учреждений.

«Михаил Владимирович, когда вы приезжали в Томск, я вам уже говорил, что мы сразу же определились: задача власти — найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. На мой взгляд, мы это выдерживаем, потому что работу большинства отраслей мы с самого начала ковида не останавливали. Как результат — уже несколько месяцев как мы вышли по экономике на доковидный 2019 год и рассчитываем этот год закончить лучше», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 51 854 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 39 019 человек. Коэффициент распространение инфекции в регионе составляет 1,0.

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