Томичей приглашают на презентацию фильма к 300-летию первой экспедиции в Сибирь Мессершмидта

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2021 // Фото: tsu.ru

В среду, 17 ноября, в Томске пройдет презентация фильма и туристического маршрута к 300-летию первой экспедиции в Сибирь Даниэля Мессершмидта. В составе команды проекта - сибирские краеведы, а также представители Томского госуниверситета.

Как уточняет пресс-служба ТГУ, немецкий ученый Даниэль Мессершмидт в 1718 г. получил личное приглашение Петра I исследовать Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей». В Томск он прибыл в 1721 году, и провёл здесь 3 месяца, описывая природу и быт. Во время путешествия исследователь открыл Томскую писаницу и каменный уголь в Кузбассе, обнаружил вечную мерзлоту, составил словарь тунгусского языка. Собрание сибирских редкостей стало украшением только что созданной Кунсткамеры и положило начало археологическим исследованиям в России.

В рамках проекта впервые были переведены дневники Мессершмидта от Тобольска до Томска на русский язык, а также реконструированы его маршрут от п. Колывань в Новосибирской области до Томска. Посмотрев фильм, зрители узнают, как изменился мир за 300 лет, что удивило исследователя в нашем регионе и смогут повторить его маршрут, открыв новые интересные места.

Также посетители увидят выставку рисунков и фотографий «Три царства Сибири: растения, живность и каменный состав земли» (именно их исследовал Мессершмидт во время экспедиции).

Активное участие в реализации проекта принимали представители ТГУ: руководитель проекта – доцент геолого-географического факультета ТГУ Дмитрий Вершинин, автор фильма – доцент ВШЖ ТГУ Анна Ярославцева, переводчик дневников Мессершмидта – доцент ФИЯ ТГУ Анастасия Морева, дизайнер – доцент ВШЖ ТГУ Василий Вершинин, а также сотрудник Ботсада ТГУ Наталия Ованенко, студент ИИК ТГУ Александр Баянков.

Презентация фильма и туристического маршрута состоится в «Точке кипения» по адресу пр. Ленина, 26. Начало в 18.00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Мероприятие состоится с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Для посещения мероприятия необходимо иметь при себе QR-код либо: результат ПЦР теста/теста на антитела/справку о медотводе, а также документ, удостоверяющий личность.

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