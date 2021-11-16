Музей истории Томска собирает советские игрушки для новогодней выставки выставки

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2021 // Фото: vk.com/muzeum_tomsk

Музей истории Томска собирает советские детские игрушки для новой выставки, которая откроется за две недели до Нового года.

«Выставка сейчас готовится, мы почти собрали игрушки, которые нам нужны, но никогда не откажемся от новых, — рассказывает заместитель директора по организационно-творческой работе Софья Назарова. — Игрушки принимаем именно те, в которые можно играть, которые дарили на праздник».

Для новой экспозиции принимаются куклы, мягкие игрушки, машинки, игровые наборы и настольные игры. Их можно принести в музей, или договориться о передаче с представителями учреждения в социальных сетях.

«Мы принимаем не только игрушки, но и детские советские столики со стульчиками. Особенно хочется найти лошадок, на которых качались. Они тоже будут частью интерьера выставки», — рассказывает Софья Назарова.

В рамках выставки запланированы экскурсии и мастер-классы. Все, кто предоставит экспонаты получат пригласительные билеты в музей. После выставки предметы будут возвращены владельцам, в случае если последние не захотят передать их в дар учреждению.

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