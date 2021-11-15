Бюджеты Томской области до 2024 года планируются профицитными для снижения долговой нагрузки

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Томская область до 2024 года намерена принимать бюджет региона с профицитом для снижения долговой нагрузки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

По его словам, такие требования обусловлены соглашением региона и министерства финансов РФ. В 2022 году уровень долговой нагрузки должен составить не более 57%.

«Бюджет с другой долговой нагрузкой нам просто не позволили бы внести на рассмотрение. Для выполнения этих требований необходимо, чтобы региональный бюджет на очередную трехлетку мы сформировали с профицитом. Поэтому при разработке бюджета нам пришлось взять на себя повышенные обязательства по доходам. Для кого-то они могут показаться чрезмерными, но хочу подчеркнуть, что сейчас темпы роста собственных доходов региона даже выше тех, что заложены в проекте бюджета», — сообщил Жвачкин на «нулевом чтении» проекта бюджета-2022 с депутатами областного парламента.

Он отметил, что на выравнивание бюджетной обеспеченности регион получил свыше 20 млрд рублей бюджетных кредитов, что позволило улучшить структуру государственного долга и сэкономить на расходах по его обслуживанию.

При этом губернатор Томской области добавил, что регион будет — как и раньше — настаивать на перераспределении налогов в пользу региона. По словам Жвачкина, в настоящее время более 70% налоговых сборов область отдает Федерации.

«Томской области необходимы более существенные объемы финансовой поддержки из федерального центра, а лучше изменение налогового законодательства в части увеличения собственных доходов регионального бюджета. Мы будем и дальше этого добиваться на всех уровнях», — подчеркнул Жвачкин.

В свою очередь в пресс-службе регионального парламента отмечают, что депутаты всех комитетов областного парламента поддержали представленный проект бюджета. Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец отметил, что говорить сегодня об итоговых параметрах бюджета 2022 года и последующих лет преждевременно.

«На комитетах все познакомились с проектом бюджета. Из практики прошлых лет, когда рассматривается проект регионального бюджета перед первым чтением, мы не видим ответов на те вопросы, которые есть у депутатов. Например, мы заканчиваем 2021 год и имеем по безвозмездным федеральным поступлениям порядка 30 миллиардов рублей, а в проекте бюджета на 2022 год у нас пока стоит только 6 миллиардов. Это существенная разница. Думаю, что полная картина будет после принятия федерального бюджета!», — подчеркнул глава комитета.

Как сообщалось, проект бюджета Томской области на 2022 год сформирован в следующих пропорциях: доходы — 73,078 млрд рублей (из них собственные — 66,401 млрд рублей), расходы — 69,092 млрд рублей, профицит — 3,986 млрд рублей.

Предельный размер госдолга региона на 1 января 2022 года определен в размере 38,842 млрд рублей. При этом на 1 ноября 2021 года его объем составил 54,850 млрд рублей, из которых 35,754 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 19,096 млрд рублей — на долговые ценные бумаги.

В первом чтении депутаты Законодательной думы Томской области планируют рассмотреть проект главного финансового документа региона 18 ноября.

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