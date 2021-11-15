Томичи могут помочь приюту для бездомных животных в почтовых отделениях

15 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Почта России проводит благотворительную акцию «Пачка для собачки». С 15 по 29 ноября в любом отделении организации в Томске и Томском районе будут приниматься пачки с крупой (овсяные хлопья, пшено, рис или гречка) в дар приюту для бездомных животных «Добрые руки» в Новомихайловке.

Как сообщает пресс-служба Почты России, чтобы обеспечить всех питомцев заведения (а их более 220!) кормом хотя бы на месяц потребуется собрать 4 000 пачек с крупой. Все пожертвования от томичей будут доставлены 30 ноября во Всемирный день домашних животных.

«Проблема бездомных животных стоит очень остро в нашем регионе, и работа приюта „Добрые руки“ направлена на её решение. Но справиться в одиночку мы не в силах. К счастью, к нам на помощь приходят такие компании, как Почта России и просто неравнодушные люди, которые глубоко убеждены, что не только собака — это друг человека, но и человек собаке друг», — рассказала руководитель приюта Вера Зыкова.

Почта России уже не первый год проводит в Томской области благотворительные и волонтёрские акции в адрес приюта для бездомных животных «Добрые руки». В прошлом году молодые активисты учреждения помогли расчистить большую территорию для строительства новых вольеров и проспонсировали покупку части стройматериалов. В этом году приюту были подарены 350 кг крупы (овсяные хлопья) и всё необходимое для ветеринарных процедур: медикаменты, бинты, текстиль.

В сообщении также отмечается, что, согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России живёт более полумиллиона бездомных животных. Действующие по всей стране приюты (а их около 460), способны взять на содержание лишь около 100 000 бездомных четвероногих.

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