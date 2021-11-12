На следующей неделе томские школьники вернутся к очному обучению
12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина
В понедельник, 15 ноября, учащиеся учреждений общего и дополнительного образования Томска вернутся к очному режиму обучения, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным городского департамента образования, занятия будут проводиться в соответствии с санитарными требованиями.
Группы в детских садах города также будут принимать воспитанников в обычном режиме.
Напомним, с 1 по 12 ноября, в связи с введением нерабочей недели, детские сады в регионе работали в режиме «дежурных групп», а в школах были продлены каникулы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: