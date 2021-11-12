Томский музей «Профессорская квартира» издал открытки, посвященные деревянному зодчеству

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В частном музее «Профессорская квартира» появились открытки с изображением известных деревянных домов-памятников архитектуры Томска. Иллюстрации создала томская художница Анна Кузнецова.

Как сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте, посетители смогут купить открытки с изображениями здания на ул. Кузнецова, 30, «Дома с драконами» и особняком архитектора Хомича. Стоимость сувенира — 100 рублей. Тираж ограничен.

Приобрести открытки можно во время музейных экскурсий по адресу: ул. Кузнецова. 30, либо по предварительному согласованию.

Фото: музей «Профессорская квартира»

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