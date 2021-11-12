18+
18+

Томский музей «Профессорская квартира» издал открытки, посвященные деревянному зодчеству

Деревянная архитектура, Креативный город, Профессорская квартира, Томские новости, памятник архитектуры новость интересное томск дом с драконами профессорская квартира куда сходить в Томский музей «Профессорская квартира» издал открытки, посвященные деревянному зодчеству

В частном музее «Профессорская квартира» появились открытки с изображением известных деревянных домов-памятников архитектуры Томска. Иллюстрации создала томская художница Анна Кузнецова.

Как сообщает музей в своем инстаграм-аккаунте, посетители смогут купить открытки с изображениями здания на ул. Кузнецова, 30, «Дома с драконами» и особняком архитектора Хомича. Стоимость сувенира — 100 рублей. Тираж ограничен.

Приобрести открытки можно во время музейных экскурсий по адресу: ул. Кузнецова. 30, либо по предварительному согласованию.

Фото: музей «Профессорская квартира»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Три аэродрома на севере Томской области выставлены на торги

15 октября 2021
Томские новости

Ковидные каникулы в Томской области продлили на неделю

3 ноября 2021
Томские новости

Инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов впервые пройдет в Томской области в 2022 году

3 ноября 2021
Томские новости

О действующих механизмах и инструментах финансирования проектов узнали в «Точке кипения — Томск»

20 октября 2021
Томские новости

Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

10 ноября 2021
Томские новости

В Томске на сутки перекроют движение на участке ул. Ижевской

15 октября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на открытую репетицию театра «Индиго»

22 октября 2021
Томские новости

Красноярская ярмарка книжной культуры стартует в офлайн-формате

3 ноября 2021
Томские новости

Томские ученые помогли найти на Кавказе новых паразитов

10 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle