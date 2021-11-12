В Томске открылся еще один пункт вакцинации от COVID-19

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 12 ноября, в Томске открылся девятый пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился здании торгового комплекса «Стройпарк» на ул. Пушкина, 59/1, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый пункт открылся по поручению губернатора Сергея Жвачкина для увеличения темпов вакцинации и минимизации очередей. Поставить прививки здесь можно с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00.

С учетом нового пункта, в Томске сегодня работают девять мобильных пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), пункт вакцинации на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116), на базе лечебно-диагностического центра МИБС (ул. Мичурина, 105), а также пункты вакцинации медсанчасти №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1). С графиком их работы можно ознакомиться здесь.

Также поставить прививку также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

По данным пресс-службы обладминистрации, на сегодняшний день вакцинацию в регионе прошли 404 520 жителей, в том числе 122 тысячи человек в возрасте 60+.

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