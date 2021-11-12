В выходные в Томске ограничат движение на ул. Красноармейской

12 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, в Томске будут перекрыты участки ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в субботу с 6.00 до 23.30 для движения будет закрыта одна полоса на ул. Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова. В это время здесь бригады ООО «Агро-Строй» будут проводить ремонт трамвайного переезда.

В воскресенье, с 6.00 до 23.30 этот же подрядчик будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении улиц Красноармейской и Лебедева. Из-за этого в данном районе будет перерыто движение на по одной полосе ул. Красноармейской.

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