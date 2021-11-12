18+
18+

В выходные в Томске ограничат движение на ул. Красноармейской

Дороги, Томские новости, Красноармейская ограничение движения дороги ограничение ремонт электротранспорт общественный транспо В выходные в Томске ограничат движение на ул. Красноармейской

В субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, в Томске будут перекрыты участки ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в субботу с 6.00 до 23.30 для движения будет закрыта одна полоса на ул. Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова. В это время здесь бригады ООО «Агро-Строй» будут проводить ремонт трамвайного переезда.

В воскресенье, с 6.00 до 23.30 этот же подрядчик будет ремонтировать трамвайный переезд на пересечении улиц Красноармейской и Лебедева. Из-за этого в данном районе будет перерыто движение на по одной полосе ул. Красноармейской.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения через Госуслуги до 14 ноября

4 ноября 2021
Томские новости

Томские организации и компании обязали привить от COVID-19 не менее 80% работников к 2022 году

20 октября 2021
Томские новости

Студенты и сотрудники одного из общежитий ТПУ эвакуировались из-за сработавшей сигнализации

29 октября 2021
Томские новости

В крупнейшем томском ковидарии проведут капитальный ремонт

9 ноября 2021
Томские новости

Внедрение новых требование к малым аэропортам откладывается

18 октября 2021
Томские новости

Пьеса обозревателя Томского Обзора попала в шорт-лист международного конкурса

9 ноября 2021
Томские новости

Томский музей «Профессорская квартира» пополнился редчайшими журналами и письмами начала XX века

15 октября 2021
Томские новости

Более 230 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

29 октября 2021
Томские новости

Видеоблог музея Северска попал в шорт-лист конкурса «Музей для людей»

20 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle