В Томской области в пять раз выросли темпы вакцинации

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За месяц в Томской области в пять раз выросли темпы вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За последний месяц темп вакцинации увеличился в пять раз: с 1466 человек в сутки (данные на 10 октября) до 5 417 человек (данные на 10 ноября). Максимальное количество привитых в сутки, 8 739 человек, зафиксировано 1 ноября. За первую декаду ноября первый компонент вакцины поставил 38 141 человек. За аналогичный период октября первый компонент вакцины поставили 7 475 жителей региона.

На 11 ноября в Томской области прививки от СOVID-19 поставили 399 847 человек, что составляет 59,2 процента от взрослого населения региона. При этом полностью завершили иммунизацию 341 343 человека, повторную вакцинацию прошли 35 555 человек.

Среди пожилых старше 60 лет прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 120 927 человек, из них старше 80 лет — 10 862. Томская область в числе российских лидеров по вакцинации пожилых людей: в регионе привито 54% людей старшего возраста, которым требуется прививка от новой коронавирусной инфекции.

В Томской области используются вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» (последние два препарата назначаются по медицинским показаниям). Для повторной вакцинации и вакцинации переболевших COVID-19 используется препарат «Спутник Лайт».

Всего в регион поступило 485 036 доз вакцины, в том числе на этой неделе 7 800 доз: 2100 дозы «Спутник V», 2700 — «Спутник Лайт», 2000 — «КовиВак», 1 000 — «ЭпиВакКорона».

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