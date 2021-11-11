В воскресенье в Томске стартует фестиваль «Театр в кармане»

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский театр юного зрителя

В воскресенье, 14 ноября, в томском Театре юного зрителя стартует VII областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». Его участники выступят на малой сцене ТЮЗа в присутствии жюри, а зрителей ждет онлайн-трансляция, сообщают организаторы.

В фестивальную программу вошли работы 11 коллективов Томска и Томской области. В жюри «Театра в кармане» вошли Екатерина Максимова, театральный критик Мария Кожина, представитель Союза театральных деятелей РФ, арт-менеджер Алёна Шафер, председатель Молодёжного парламента Томской области Дарья Доронина и советник генерального директора ООО «Томскнефтехим» Александр Ерёмин.

Выбирать лучших им предстоит из большого разнообразия форм и концепций, предложенных участниками. Победители фестиваля поборются за ценные призы, в том числе в специальной номинации «Авторская пьеса», в которой участники могут претендовать на приз фестиваля, показав 12-минутный спектакль по собственной пьесе или инсценировке.

Традиционно у фестиваля насыщенная образовательная программа. С ребятами в этом сезоне работают режиссер, профессор кафедры музыкального воспитания и сценической речи Новосибирского театрального института Марина Шелевер, преподаватель сцендвижения РАТИ (ГИТИС) Руслан Насибулин, педагог по актёрскому мастерству, режиссёр Екатерина Максимова, художник и режиссёр Алёна Смирницкая, а также кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС, театральный критик, театровед, арт-менеджер Павел Руднев.

В связи с коронавирусными ограничениями фестиваль пройдет в смешанном формате. Все желающие смогут увидеть постановки участников в онлайне — трансляция начнется в 11.00 на Youtube-канале, в соцсетях театра и на сайте интернет-версии газеты «Московский комсомолец в Томске».

Фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» проходит при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

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