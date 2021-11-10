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Более 270 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 3 заболевших скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 275 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 45 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 50 516 случаев заболевания коронавирусом. 38 802 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1.

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