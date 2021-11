Томские ученые помогли найти на Кавказе новых паразитов

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2021 // Фото: пресс-служба ТГУ

Ученый Биологического института Томского государственного университета Мария Орлова вместе с коллегами из Тюмени, Пензы и Ханоя нашли на Кавказе новые виды клещей — паразитов летучих мышей, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Кавказ — большой регион Евразии, объединяющий четыре страны: Россию, Грузию, Азербайджан и Армению. Хотя это одна из „горячих точек“ биоразнообразия в мире, фауна эктопаразитов летучих мышей на Кавказе изучена недостаточно, — говорит Мария Орлова. — Чтобы восполнить пробелы в данных о паразитах летучих мышей, мы провели пять полевых исследований в девяти местах в период с апреля 2016 года по март 2021 года».

В сообщении отмечается, что самой интересной находкой стал клещ Spinturnix nobleti, впервые обнаруженный в Кавказском регионе. Этот вид паразитирует на кожановидном нетопыре — редкой, охраняемой летучей мыши. Также в регионе обнаружили клеща Spinturnix emarginata, который ранее встречался только в Крыму. Этот клещ паразитирует на трехцветной ночнице, летучей мыши, включенной в Красную книгу России.

«Кавказ, как и любая горная система, характеризуется высокой мозаичностью ландшафта. Как следствие — высоким видовым разнообразием животных, — объясняет Мария Орлова. — Здесь интересно изучать и редкие виды, и новые ассоциации „паразит — хозяин“. Ведь появление новых хозяев может привести к возникновению новых вариантов вирусов и штаммов бактерий. Мониторинг этих связей необходим, чтобы своевременно выявить подобные риски и предотвратить возникновение пандемий новых инфекций».

По итогам исследований Коллектив ученых подготовил статью «New findings of spinturnicid mites (Mesostigmata: Gamasina: Spinturnicidae) from the Caucasus». Она выйдет в престижном международном журнале Parasitology International, издаваемом японским сообществом паразитологов.

В пресс-службе отмечают, что предыдущие исследования паразитофауны летучих мышей на Кавказе датируются началом второй половины ХХ века. Многие данные устарели, список «хозяев» нуждается в пересмотре с учетом новых результатов молекулярно-генетических исследований. Поэтому планируется полномасштабная ревизия имеющихся данных и сбор новой информации.

