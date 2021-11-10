Стартовал прием заявок на участие в томском фестивале арт-антропологии

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2021 // Фото: vk.com/tsugallery

Организаторы второго томского фестиваля арт-антропологии Depressed_Fest объявили open call для художников, дизайнеров и творцов. Тема мероприятия этого года — «Токсичная позитивность против пандемии».

Как уточняют организаторы, событие станет продолжением Depressed Fest — 2020, который был посвящен художественному исследованию тревожности и депрессивности пандемийного периода. Мероприятие пройдет в гибридном формате в конце декабря 2021 года. Офлайн выставка разместится в галерее «В Главном» (пр. Ленина, 36, главный корпус Томского государственного университета). Онлайн — на сайте.

«Наш второй фестиваль 2021 года мы хотели посвятить искусству как анти-депрессанту, художественным идеям и проектам как способу помочь людям преодолеть ковидную тревожность, — отмечают организаторы. — К сожалению, пандемия COVID-19 не заканчивается, а ее драматизм только нарастает. Это касается как высоких темпов заболеваемости и летальности, так и сопутствующих социальных обстоятельств — новых ограничений и требований, которые принимаются в обществе неоднозначно. И вот на фоне новой „чумы“ все более удивительным образом проявляются культурные тенденции, которые можно критически определить как токсичную позитивность (токсин от др. греч. τοξικός — „ядовитый“ — ядовитое органическое вещество, которое вырабатывается живыми клетками и способно вызвать нарушения функций организма)».

В сообщении уточняется, что это словосочетание можно охарактеризовать как навязчивую зацикленность на счастье и оптимистических взглядах.

Организаторы предлагают участникам фестиваля посмотреть через призму токсичной позитивности на реальность психологических и социальных проблем:

опасного вируса,

неравенства и бедности,

сомнительных электронных террористов,

экологических бедствий,

буллинга и хейта в онлайне,

диктатуры моды и навязчивых образцов поведения,

угрозы исключения, маргинализации и современной cancel culture,

угрозы кражи персональных данных и преследующих нас везде систем надзора и слежения,

понимания того, что пандемия и ее будущие варианты теперь навсегда.

Подать заявку на участие в фестивале можно до 1 декабря, заполнив форму. Также можно прислать письмо с материалами на адрес tomsk.tsugallery@gmail.com, указав контактные данные, ссылку на портфолио, название и концепцию проекта, технические параметры, формат экспонирования и необходимость транспортировки проекта до Томска.

Участников также просят предусмотреть для каждой работы электронный вариант презентации.

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