Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

10 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В их числе 9 авиарейсов, связанных с Томском.

Как уточняется в сообщении на сайте агентства, в 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года. Таким образом количество поддерживаемых федерацией маршрутов вырастет на 40%.

Так, в число субсидируемых маршрутов попали авиарейсы:

Екатеринбург — Томск АО «Ред Вингс»,

Иркутск — Томск АО Авиакомпания «Ир Аэро»,

Нижневартовск — Томск АО АК «РусЛайн»,

Новосибирск — Томск АО «Авиакомпания Сибирь»,

Санкт-Петербург — Томск ПАО «Аэрофлот»,

Томск — Улан-Удэ АО «Рэд Вингс»,

Тюмень — Томск АО Авиакомпания «ИрАэро».

Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2022 году осуществлять региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 млрд рублей.

Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году — более 3 млн. пассажиров. При этом 66% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года.

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