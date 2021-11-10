18+
18+

Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

Томские новости, маршруты перелеты авиарейсы субсидии перелеты полеты вылеты Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В их числе 9 авиарейсов, связанных с Томском.

Как уточняется в сообщении на сайте агентства, в 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года. Таким образом количество поддерживаемых федерацией маршрутов вырастет на 40%.

Так, в число субсидируемых маршрутов попали авиарейсы:

Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2022 году осуществлять региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 млрд рублей.

Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году — более 3 млн. пассажиров. При этом 66% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Очередной матч «Томи» закончился ничьей

14 октября 2021
Томские новости

Крупный пожар ликвидировали на пилораме в Томской области

14 октября 2021
Томские новости

«Томь» на выезде проиграла калининградской «Балтике» со счетом 4:0

1 ноября 2021
Томские новости

Часть жителей Ленинского района Томска на весь день осталась без воды

1 ноября 2021
Томские новости

В Томске открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

9 ноября 2021
Томские новости

У начинающих художников Томска осталось 3 дня на подачу заявки в проект Винзавода

29 октября 2021
Томские новости

Томичка взяла «золото» и «серебро» на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу

14 октября 2021
Томские новости

Водителя, который перевозил на санях молодого человека, запускавшего фейерверки, оштрафовали в Томске

29 октября 2021
Томские новости

«Газпром» продолжит финансировать ФК «Томь» — губернатор

29 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle