Томский гид Дарья Павлова стала амбассадором Aviasales

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2021 // Фото: aviasales.ru

Экскурсовод Дарья Павлова стала официальным представителем компании Aviasales в Томске в рамках проекта «Короче».

«Проект объединяет уже 66 городов по всему миру! Представьте, в 66 городах у каждого путешественника есть, по меньшей мере, один „свой“ экскурсовод и фотограф, которые подготовили специальные подборки для предварительного знакомства с городом и вдохновения на путешествие. „Короче“ с помощью советов и лайфхаков подскажет, где жить, куда сходить и где найти лучшие виды для фото», — рассказывает Дарья Павлова.

Для проекта экскурсовод составила свою карту города, разделив его на девять районов: «Аутентичность 80-го уровня», «Старый город», «Толпы и движ», «Тихий центр», «Милые деревяшки», «Современный город», «Общаги и спальник», «Местные на чиле» и «Студенты и хипстеры». Отдельно Дарья подготовила подборку достопримечательных мест, которая будет актуализироваться и пополняться несколько раз в год.

Также свой список инстамест подготовила фотограф Анастасия Харжавина, с которой Дарья Павлова проводит экскурсии-фотопрогулки.

«Мне приятно быть частью такого большого проекта, частью комьюнити с гидами и фотографами по всему миру. Благодаря статусу амбассадора Aviasales я ближе к потенциальным экскурсантам, которые предварительно могут „присмотреться“ ко мне как в проекте, так и в Instagram, а дальше принять решение относительно экскурсии, — отмечает Дарья Павлова. — Очень рада, что благодаря совместным с Aviasales усилиям ещё больше людей узнает о Томске».

Познакомится с гидом Дарьи Павловой можно на сайте и в приложении проекта. Для этого необходимо указать Томск в качестве места назначения.

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