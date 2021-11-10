18+
18+

Томский гид Дарья Павлова стала амбассадором Aviasales

Город, Путешествия, Томские новости, aviasales гиды амбассадор компания куда сходить эксукрсии по Томску поиск дешевых авиабилетов Томский гид Дарья Павлова стала амбассадором Aviasales

Экскурсовод Дарья Павлова стала официальным представителем компании Aviasales в Томске в рамках проекта «Короче».

«Проект объединяет уже 66 городов по всему миру! Представьте, в 66 городах у каждого путешественника есть, по меньшей мере, один „свой“ экскурсовод и фотограф, которые подготовили специальные подборки для предварительного знакомства с городом и вдохновения на путешествие. „Короче“ с помощью советов и лайфхаков подскажет, где жить, куда сходить и где найти лучшие виды для фото», — рассказывает Дарья Павлова.

Для проекта экскурсовод составила свою карту города, разделив его на девять районов: «Аутентичность 80-го уровня», «Старый город», «Толпы и движ», «Тихий центр», «Милые деревяшки», «Современный город», «Общаги и спальник», «Местные на чиле» и «Студенты и хипстеры». Отдельно Дарья подготовила подборку достопримечательных мест, которая будет актуализироваться и пополняться несколько раз в год.

Также свой список инстамест подготовила фотограф Анастасия Харжавина, с которой Дарья Павлова проводит экскурсии-фотопрогулки.

«Мне приятно быть частью такого большого проекта, частью комьюнити с гидами и фотографами по всему миру. Благодаря статусу амбассадора Aviasales я ближе к потенциальным экскурсантам, которые предварительно могут „присмотреться“ ко мне как в проекте, так и в Instagram, а дальше принять решение относительно экскурсии, — отмечает Дарья Павлова. — Очень рада, что благодаря совместным с Aviasales усилиям ещё больше людей узнает о Томске».

Познакомится с гидом Дарьи Павловой можно на сайте и в приложении проекта. Для этого необходимо указать Томск в качестве места назначения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пополнить запасы воды во время масштабного отключения томичи смогут на водопроводных колонках

12 октября 2021
Томские новости

Три аэродрома на севере Томской области выставлены на торги

15 октября 2021
Томские новости

Минтранс поддержал обращение губернатора Томской области о смягчении требований к малым аэропортам

20 октября 2021
Томские новости

«Газпромнефть Восток» растит юное поколение математиков

26 октября 2021
Томские новости

Томские дзюдоистки привезли «серебро» и «бронзу» с всероссийских соревнований

11 октября 2021
Томские новости

В Томске пройдет спектакль на заброшенном заводе

21 октября 2021
Томские новости

«Газпром» продолжит финансировать ФК «Томь» — губернатор

29 октября 2021
Томские новости

В ТГУ запустили Data Hogwarts

19 октября 2021
Томские новости

Двухдневный интенсив об инструментах финансирования технологических и социальных проектов пройдет в «Точке кипения – Томск»

15 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle