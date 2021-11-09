Томские бойцы привезли две медали с чемпионата Сибири по рукопашному бою

Томские спортсмены завоевали две медали на прошедшем в кемеровском Белово чемпионата Сибирского федерального округа по рукопашному бою среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, Сергей Наумов, представляющий клуб смешанных единоборств «ФБС», занял первое место в весовой категории 80 кг. Представитель клуба спортивных единоборств "Шторм" Максим Мешков стал бронзовым призером в своей категории.

По итогам соревнований сборная Томской области в общекомандном зачете заняла третье место.

В пресс-службе отмечают, что оба томских спортсмена, взявших медали, вошли в состав сборной СФО для участия в чемпионате России, который пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Бойцы тренируются под руководством Ваче Асланяна и Алексея Олицкого.

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