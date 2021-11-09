В Томске открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

9 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 9 ноября, в Томске в поликлиническом отделении №3 медико-санитарной части №2 по адресу ул. Репина, 12 открылся пункт вакцинации от COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, поставить прививку от коронавируса здесь можно будет с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3822) 73-62-20.

«В связи с увеличением количества желающих пройти вакцинацию, а также по просьбам жителей микрорайона Спичфабрики мы приняли решение открыть дополнительный прививочный пункт в этом районе», – отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

В сообщении уточняется, что новый пункт вакцинации открылся в соответствии с поручением губернатора.

Всего в Томске работают 8 мобильных пунктов вакцинации:

в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13),

в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12),

в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5),

пункт вакцинации на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116),

на базе лечебно-диагностического центра МИБС (ул. Мичурина, 105),

а также пункты вакцинации МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12).

Поставить прививку также можно в поликлиниках по месту прикрепления. Томичам также напоминают, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

С графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

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