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В Томске открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

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Сегодня, 9 ноября, в Томске в поликлиническом отделении №3 медико-санитарной части №2 по адресу ул. Репина, 12 открылся пункт вакцинации от COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, поставить прививку от коронавируса здесь можно будет с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3822) 73-62-20.

«В связи с увеличением количества желающих пройти вакцинацию, а также по просьбам жителей микрорайона Спичфабрики мы приняли решение открыть дополнительный прививочный пункт в этом районе», – отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

В сообщении уточняется, что новый пункт вакцинации открылся в соответствии с поручением губернатора.

Всего в Томске работают 8 мобильных пунктов вакцинации:

Поставить прививку также можно в поликлиниках по месту прикрепления. Томичам также напоминают, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

С графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

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