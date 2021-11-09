Пьеса обозревателя Томского Обзора попала в шорт-лист международного конкурса

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Пьеса Марии Симоновой, обозревателя «Томского Обзора» и руководителя литературно-драматургической части Томского ТЮЗа, вошла в шорт-лист Независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — ХХI век» — 2021.

Конкурс проводится с 2017 года, в этом сезоне на него прислали 371 пьесу. В жюри — драматурги, режиссеры и театральные критики из разных стран.

Попавшая в шорт-лист из шести текстов пьеса называется «Через семь ступенек», она представлена в номинации «ЖЗЛ, или Жизнь замечательных людей». Это произведения о реальных известных людях, чьи биографии могли бы войти или уже вошли в серию ЖЗЛ. Героем пьесы Марии стал поэт Николай Гумилев, одна из самых ярких фигур эпохи Серебряного века. Он не только писал стихи, преподавал в студиях, издавал журналы, но и путешествовал в дальние страны, не раз побывал в Африке. Его короткая жизнь получилась очень насыщенной. В 1921 году 35-летний поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, заговоре против советской власти и вскоре расстрелян.

— Мне давно хотелось написать пьесу про Николая Гумилева, я с детства была влюблена в его стихи и увлечена его удивительной биографией, — признается Мария. — Несколько лет не удавалось найти времени, а потом узнала про конкурс и номинацию «ЖЗЛ», поняла, что моя задумка под нее подходит, это стало стимулом начать работу. Очень рада, что пьесу заметили и включили в шорт-лист.

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