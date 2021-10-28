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Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух иномарок в Томском районе

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Вчера утром, 7 ноября, на трассе Томск - Мариинск столкнулись Toyota Camry и Toyota Corolla, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.55 на 40 километре автодороги. По предварительным данным, Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП 37-летняя женщина-водитель Toyota Corolla погибла. 10-летняя девочка пассажир этого же автомобиля, а также водитель и пассажир Toyota Camry с травмами госпитализированы.

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