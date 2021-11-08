Более 270 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

8 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 53 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 49 975 случаев заболевания коронавирусом. 38 708 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,07.

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