Томский Обзор взял главную награду журналистского конкурса «Сибирь.ПРО»

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Томский Обзор признан лучшим СМИ среди печатных и сетевых изданий в категории «Экономика» конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

«Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, — „Экономика“, посвящена реализации на территории Сибири приоритетных экономических задач», — отмечают организаторы.

Всего на конкурс было подано рекордное количество заявок — 950 из 10 регионов Сибири. Победу Томскому Обзору принесла серия материалов о бизнес-проектах начинающих предпринимателей Томска, герои которых делились историями успеха и своими планами.

Также издание победило в номинации «ПРОизведено в Сибири», куда принимались работы о товарах высшего качества, о магистральных брендах, связанных с развитием Сибирского федерального округа. Лучшими в категории, учрежденной партнером проекта АО «ХК «Сибирский цемент» стали Егор Хворенков и Катерина Кайгородова, журналисты Томского Обзора с проектом «Всё о Томскнефтехиме».

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