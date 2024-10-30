В Томском районе может появиться аналог «Мира Термы»

30 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Российская сеть AZIMUT Hotels подтвердила свою заинтересованность в строительстве центра отдыха в томском экопоселке «Заповедный». Об этом сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области.

Предполагается, что новый центр отдыха, аналогичный новосибирскому «Мира Терма», будет включать 120-150 номеров с зоной фитнеса и SPA, крытый и подогреваемый открытый бассейны, а также медицинскую оздоровительную клинику.

— По нашим оценкам, Томск сильно отстает в плане наличия комфортной инфраструктуры загородного отдыха от других городов Сибирского региона. Хотя у нас достаточно представителей среднего класса, людей со стабильным доходом, у которых пользуется спросом активное времяпрепровождение на природе, но достойных объектов с современной инфраструктурой для этого почти нет. Наше партнерство с известной российской гостиничной сетью имеет целью восполнить этот пробел, то есть реализовать то, что и закладывалось изначально в концепцию «Заповедного», — приводятся в сообщении слова генеральный директор ООО «УК ТИСК», компании-застройщика микрорайона Александра Беляева.

AZIMUT Hotels является одной из самых быстро развивающихся сетей в стране, которая включает порядка 60 отелей и санаториев в 45 городах России с общим фондом более 11 000 номеров. Среди партнеров сети государственные органы, крупные федеральные корпорации и представители локального бизнеса.

ЖК «Заповедный» расположен в 15 километрах от Томска. Он включает более 200 коттеджей, 500 таунхаусов, 100 дуплексов, а также многоквартирные дома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».