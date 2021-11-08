Томич выиграл 100 тыс. рублей в лотерее для поставивших прививку от COVID-19
Водитель Томской клинической психиатрической больницы Александр Колесников стал одним из победителей государственной лотереи для привившихся от коронавируса. 53-летний мужчина выиграл 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
О выигрыше Александру ему сообщил руководитель.
«Сначала я удивился, даже подумал, что меня разыгрывают, а потом очень обрадовался, - делится своими впечатлениями победитель. – На эти деньги купил телевизор, порадовал семью».
От коронавируса победитель вместе с семьей привился в марте, а недавно прошел повторную вакцинацию.
Напомним, государственная лотерея для привившихся от коронавируса стартовала 1 сентября. Розыгрыш проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Срок проведения розыгрыша был продлен до 31 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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