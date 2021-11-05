В Томской области усилят контроль за соблюдение режима ограничений и нарастят ПЦР-тестирование

5 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томской области будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований во период нерабочей недели, а также увеличить количество ПЦР-исследований. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, заместителям по промышленной политике Игорю Шатурному и территориальному развитию Анатолию Рожкову поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех видах транспорта (авиационном, железнодорожном, автомобильном) во всех муниципалитетах, включая регулярное проведение дезинфекции на общественном транспорте, в такси и местах ожидания (вокзалах).

Регулярные перевозки по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам должны осуществляться только при наличии защитных масок у всех пассажиров. Органы местного самоуправления должны увеличить количество пассажирского транспорта на регулярных маршрутах.

Организации, управляющие многоквартирными домами, должны обеспечивать санитарную обработку не менее одного раза в сутки всех помещений общего пользования, включая обработку перил, ручек дверей, выключателей.

Заместителю по социальной политике Алене Левко поручено увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления новой коронавирусной инфекции до 400 тестов в сутки на 100 тысяч населения. Кроме того, в регионе приостанавливаются профосмотры и диспансеризация (за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус).

В свою очередь заместителю по экономике Андрею Антонову поручено информировать представителей малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки, а при необходимости внести предложения о новых видах помощи.

В сообщении также отмечается, что в связи с дополнительными днями нерабочей недели в регионе вводятся каникулы для студентов и школьников - с 8 по 14 ноября включительно. Учащиеся вузов в этот период будут учиться дистанционно. Занятия в учреждениях дополнительного образования в этот период не проводятся, в детских садах будут работать только дежурные группы.

Напомним, ранее губернатор принял решение продлить ковидные каникулы на неделю - до 15 ноября. Причиной принятия таких мер стала напряженная эпидобстановка.

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