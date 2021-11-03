От традиций изготовления хлеба до научных открытий в математике – в «Точке кипения – Томск» завершились Дни научного кино ФАНК

3 ноября 2021 / Томский Обзор

В пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» завершились Дни научного кино ФАНК. Жители Томска вместе с приглашенными экспертами обсудили актуальные вопросы научно-технологического, культурного и социально-экономического развития, авторский взгляд на которые представлены в пяти картинах - победителей и участников международных фестивалей.

«Промышленность становится заложником химии»

Открывал программу ДНК фильм «Хлеб: ежедневное чудо» - о традициях изготовления хлеба пекарей-ремесленников и секретах современной хлебопекарной индустрии. Как отметила приглашенный эксперт Екатерина Гладкова, основатель и директора сети пекарен «Зерно», их история началась 5 лет назад, когда ради создания собственного производства, пришлось уйти из нефтяной отрасли. «Оказалось, что хлеб – это не сложно. Это архисложно», - говорит Екатерина. Ее партнер по бизнесу Екатерина Барашкова отметила, что в СССР существовали стандарты качества питания, а сейчас более конкурентоспособный продукт имеют производители с наименьшей себестоимостью. «Промышленные производства не будут заниматься изготовлением правильного ферментированного хлеба, процесс которого занимает одни-двое суток. Это долго, - говорит Екатериан Барашкова. – Но такой хлеб действительно полезный и питательный».

Эксперты согласились с тем, что промышленность сегодня становится заложником химии. По их словам, еще с советских времен известна технология, позволяющая исключить из процесса использование эмульсификаторов. «Этот процесс называется заваривание муки, и мы используем этот метод. Такой хлеб имеет правильную кислотность, не плесневеет», - отмечают эксперты. А одним из секретов изготовления хлеба, как оказалось, является «черная» корочка. «Аромат и вкус хлеба – это именно корка», - подтвердила Екатерина один из сюжетов фильма.

Сколько вырубил – столько и восстановил

После просмотра картины «Лес. Кто меняет правила?» приглашенный эксперт Игорь Янко, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства Томской области, рассказал зрителям об особенностях лесной промышленности и лесовосстановительной деятельности, в том числе на территории Томской области. По словам Янко, российское законодательство в обязательном порядке предусматривает и регламентирует вырубку деревьев в целях оздоровления лесных массивов. Но вместе с тем должны быть реализованы восстановительные работы. «Это обязательство: сколько вырубил, столько и восстановил», - говорит Янко. При этом есть определенные правила. Например, кедр высаживают только на пятый год, а ель – на четвертый. «Для Томской области ценными породами деревьев являются сосна, ель, кедр, пихта», - отметил замначальника Департамента лесного хозяйства. По словам заместителя начальника Департамента лесного хозяйства, сегодня в лесовосстановительную деятельность привлекаются жители региона (в т.ч. районные школьные лесничества, волонтерские движения – всего более 700 человек), а томский бизнес арендует земли для высадки деревьев.

Также на государственном уровне развивается новое направление – тепличный комплекс ускоренного роста на открытой корневой системе. «Ель вместо трех лет можно выращивать в теплице за три месяца без добавления химии за счет правильного расчета температуры, системы полива, освещения», - говорит Янко.

По словам Игоря Валентиновича, отрасль сегодня нуждается в дополнительных технологических разработках. Например, уже используются цифровые решения в работе селекционного семеноводческого центра, который позволяет сокращать время выращивания саженцов в 12 раз. Но нужны дополнительные информационные, телекоммуникационные разработки и готовые решения на их основе. Также разработана и внедрена геоинформационная система по мониторингу лесных пожаров. «Сегодня есть модель развития лесных пожаров, учетная, спутниковые системы, дешифрирование. Но дешифрирование снимков не полностью решает наши проблемы. Нужны разработки, они востребованы», - говорит представитель областного департамента.

Великий математик – Лобачевский

Картину о русском математике Николае Лобачевском, и его научных открытиях глазами экспертов из Берлина, Геттингена и Казани «Пространство Лобачевского» зрители обсудили вместе с приглашенным экспертом Ростиславом Яворским, директором Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ. По словам Яворского, уникальность фигуры Лобачевского в мире математики заключается в том, что он стал первым, кто построил модель, которая позволила «обойти» пятую аксиому классической евклидовой геометрии, которая, к слову, занимается конкретными задачами – измерением площадей, объемов и т.д. «Математика была инженерной наукой, то есть она была про то, как устроены конкретные вещи, - говорит Ростислав Яворский. – Когда встал вопрос о независимости, Лобачевский стал первым, кто предложил конструкцию, исключающую зависимость одной аксиомы – пятой – от остальных четырех».

«Мы сейчас только в самом начале пути лечения рака»

Проблематику распространения онкологических заболеваний обсудили по итогам просмотра картины «Прорыв Джима Эллисона». По словам Екатерины Малышевой, врача-онколога НИИ онкологии и Томского областного онкологического диспансера, сегодня вводится практика ежегодных осмотров для своевременного обнаружения болезни. На примере меланомы, Екатерина Николаевна отметила, что сейчас можно загрузить фотографию своей родинки на сайт онкодиспансера, после чего специалисты приглашают на осмотр.

«Несмотря на это, бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно, - говорит врач-онколог. – Но необходимо сразу идти к врачу если есть изменение цвета, выпадение волос, изменение размера и рисунка». Врач-онколог НИИ онкологии Лев Синявский также добавил, что на сегодняшний день иммунотерапия, как метод лечения, является долгим и дорогостоящим, поскольку производится на высокотехнологичном оборудовании и с использованием зарубежных препаратов.

«Очень много людей не могут получить это лечение или получают несвоевременно. А у тех, кто получает, может не реализоваться эффект от лечения или нет чувствительности к иммунотерапии, - говорит специалист. – Именно поэтому нужно продолжать исследования в этой теме». Помимо этого, по мнению экспертов, через 30-40 лет хирургия в лечении онкозаболеваний может быть исключена. «Эти заболевания необходимо лечить системно, - говорит Екатерина. – Когда образование невозможно удалить хирургическим путем, на помощь приходят химиотерапия и иммунотерапия». На сегодняшний день, по словам экспертов, в их практике только порядка 5% получают иммунотерапию.

Еще одна серьезная тема, по словам Екатерины Малышевой, это непросвещенность населения в части онкозаболеваний. «В 90% случаях, когда пациенту ставится диагноз онкологическое заболевание, для него звучит как приговор, - говорит Малышева. – Приходится проводить большую психологическую работу, предлагать разные варианты лечения. Очень хорошо, что эта тема освещается».

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