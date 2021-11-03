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Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 239 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 42 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 48 667 случаев заболевания коронавирусом. 38 461 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,2.

Напомним, в связи с напряженной эпидобстановкой в Томской области было принято решение продлить ковидные каникулы на неделю - до 15 ноября.

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