Сезонная профилактика и ремонт пластиковых окон

4 ноября 2021 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

Опытные мастера остекления знают - даже самое дорогое фирменное окно нуждается в регулярном обслуживании. И если такое обслуживание не проводить вовремя, то со временем в конструкции образуются различные дефекты. Как правило, первым приходит в негодность уплотнитель, который под воздействием жары рассыхается и теряет эластичность. В результате из-за нарушения герметичности появляются сквозняки, а неизбежный перекос створки может привести к самым нежелательным последствиям.

Перед началом зимнего сезона тщательная проверка работы окон ПВХ исключит риски сквозняков и запотевания, что в свою очередь обеспечит комфортный микроклимат в помещении. Когда ударят морозы, любой ремонт оконной конструкции будет связан с полным или частичным выстуживанием комнаты. Так что предусмотрительные владельцы жилых и коммерческих помещений заранее заказывают подобный сервис в соответствующих компаниях.

Какие «сюрпризы» способны преподнести вам зимой окна ПВХ

неплотное закрывание – возможно, из строя вышел уплотнитель или имеет место перекос створки;

сквозняки - могут стать следствием неисправной фурнитуры, растрескивания рамы или трещины в стеклопакете;

сильное запотевание – явление, связанное с плохой вентиляцией стеклопакета;

конденсат на подоконнике и откосах – как правило, появляется из-за некачественного монтажа, оставившего щели в оконных проёмах

Практически все перечисленные проблемы требуют квалифицированного вмешательства опытного мастера. Любые самостоятельные действия в этом случае могут только ухудшить ситуацию. Известны случаи, когда попытки отрегулировать створку заканчивались аварийной поломкой несущих элементов. А неправильная установка уплотнителя полностью нарушала герметичность всей конструкции. Однако, некоторые действия, улучшающие работу оконной системы, можно провести без помощи специалиста.

Что можно сделать самому

оценить состояние уплотнительной резинки, после чего аккуратно промазать уплотнитель силиконом.

поменять пластиковую ручку окна или балконной двери, которая крепится двумя болтами, скрытыми за поворотной декоративной планкой;

очистить все видимые пазы от пыли и грязи с помощью смоченной в мыльной воде губки и старой зубной щётки. Особое внимание уделить вентиляционным отверстиям профиля

Другие более сложные операции нужно доверять знающим мастерам, которые имеют в своём распоряжении необходимые запчасти и расходные материалы. В этом вопросе следует понимать безусловную важность профессионального опыта, позволяющего моментально определить причину плохой работы оконной системы. Зачастую внешний осмотр окна не позволяет понять, почему возникают сквозняки или запотевают стёкла. И в этом случае на помощь приходит именно многолетний опыт специалиста, обладающего технической интуицией.

В нашем городе достаточно сервисных предприятий, занимающихся ремонтом пластиковых окон. Однако, далеко не все компании используют в работе фирменные качественные материалы и предоставляют официальные гарантии. Известная фирма «Балкон Сервис» имеет на своём складе необходимый запас импортных уплотнителей, фурнитуры, герметиков. Привлекаемые к работе мастера в совершенстве освоили все операции, позволяющие устранять любые неисправности оконных систем. По необходимости компания выполняет регулировку створок пластиковых окон и заменяет стеклопакеты на более современные аналоги. Врезка замков от детей и установка клапанов приточной вентиляции – ещё две популярные услуги, обеспечивающие безопасность и комфортный быт. Результатом оперативного обслуживания и ремонта становится образцовая работа окон, исключающая любые неприятности в зимний период.

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