Сезонная профилактика и ремонт пластиковых окон
Опытные мастера остекления знают - даже самое дорогое фирменное окно нуждается в регулярном обслуживании. И если такое обслуживание не проводить вовремя, то со временем в конструкции образуются различные дефекты. Как правило, первым приходит в негодность уплотнитель, который под воздействием жары рассыхается и теряет эластичность. В результате из-за нарушения герметичности появляются сквозняки, а неизбежный перекос створки может привести к самым нежелательным последствиям.
Перед началом зимнего сезона тщательная проверка работы окон ПВХ исключит риски сквозняков и запотевания, что в свою очередь обеспечит комфортный микроклимат в помещении. Когда ударят морозы, любой ремонт оконной конструкции будет связан с полным или частичным выстуживанием комнаты. Так что предусмотрительные владельцы жилых и коммерческих помещений заранее заказывают подобный сервис в соответствующих компаниях.
Какие «сюрпризы» способны преподнести вам зимой окна ПВХ
- неплотное закрывание – возможно, из строя вышел уплотнитель или имеет место перекос створки;
- сквозняки - могут стать следствием неисправной фурнитуры, растрескивания рамы или трещины в стеклопакете;
- сильное запотевание – явление, связанное с плохой вентиляцией стеклопакета;
- конденсат на подоконнике и откосах – как правило, появляется из-за некачественного монтажа, оставившего щели в оконных проёмах
Практически все перечисленные проблемы требуют квалифицированного вмешательства опытного мастера. Любые самостоятельные действия в этом случае могут только ухудшить ситуацию. Известны случаи, когда попытки отрегулировать створку заканчивались аварийной поломкой несущих элементов. А неправильная установка уплотнителя полностью нарушала герметичность всей конструкции. Однако, некоторые действия, улучшающие работу оконной системы, можно провести без помощи специалиста.
Что можно сделать самому
- оценить состояние уплотнительной резинки, после чего аккуратно промазать уплотнитель силиконом.
- поменять пластиковую ручку окна или балконной двери, которая крепится двумя болтами, скрытыми за поворотной декоративной планкой;
- очистить все видимые пазы от пыли и грязи с помощью смоченной в мыльной воде губки и старой зубной щётки. Особое внимание уделить вентиляционным отверстиям профиля
Другие более сложные операции нужно доверять знающим мастерам, которые имеют в своём распоряжении необходимые запчасти и расходные материалы. В этом вопросе следует понимать безусловную важность профессионального опыта, позволяющего моментально определить причину плохой работы оконной системы. Зачастую внешний осмотр окна не позволяет понять, почему возникают сквозняки или запотевают стёкла. И в этом случае на помощь приходит именно многолетний опыт специалиста, обладающего технической интуицией.
В нашем городе достаточно сервисных предприятий, занимающихся ремонтом пластиковых окон. Однако, далеко не все компании используют в работе фирменные качественные материалы и предоставляют официальные гарантии. Известная фирма «Балкон Сервис» имеет на своём складе необходимый запас импортных уплотнителей, фурнитуры, герметиков. Привлекаемые к работе мастера в совершенстве освоили все операции, позволяющие устранять любые неисправности оконных систем. По необходимости компания выполняет регулировку створок пластиковых окон и заменяет стеклопакеты на более современные аналоги. Врезка замков от детей и установка клапанов приточной вентиляции – ещё две популярные услуги, обеспечивающие безопасность и комфортный быт. Результатом оперативного обслуживания и ремонта становится образцовая работа окон, исключающая любые неприятности в зимний период.
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