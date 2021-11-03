Инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов впервые пройдет в Томской области в 2022 году

Томская область запланировала на 2022 год инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела по управлению отходами и экспертизе регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Владислава Третьякова.

«Региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов пройдет в Томской области впервые. Предприятия промышленности, транспорта, ЖКХ, нефтегазодобычи, сельского хозяйства, котельные и другие пройдут опрос, в ходе которого планируется рассчитать баланс для будущей углеродной нейтральности — сколько поглощается и сколько выбрасывается», — сказал Третьяков.

Он уточнил, полный перечень предприятий, задействованных в инвентаризации, будет известен в 2022 году.

«Сегодня опыт такой работы имеют в России лишь несколько регионов, и примером для нас является Сахалин, который успешно провел инвентаризацию и уже создает необходимую инфраструктуру поддержки климатических проектов», — подчеркнул Третьяков.

Он отметил, что по итогам инвентаризации будет разработан план по сокращению выбросов и повышению поглощения парниковых газов.

Так, в план могут быть включены такие меры, как переход на наилучшие доступные технологии или модернизация производства, запуск спецустановок по улавливанию и обезвреживанию выбросов, а также реализация добровольных климатических проектов компаний по снижению выбросов и повышению поглощения парниковых газов.

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