В здании томского джаз-кафе Underground произошел пожар
3 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 3 ноября, в Томске произошел пожар в здании по пр. Ленина 46, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 10.59. Из здания были эвакуированы 3 человека. Возгорание удалось ликвидировать в 11.36. Площадь пожара составила 15 кв. метров.
Пострадавших нет. На месте работают 7 единиц техники и 30 человек.
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