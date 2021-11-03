В здании томского джаз-кафе Underground произошел пожар

3 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 3 ноября, в Томске произошел пожар в здании по пр. Ленина 46, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10.59. Из здания были эвакуированы 3 человека. Возгорание удалось ликвидировать в 11.36. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пострадавших нет. На месте работают 7 единиц техники и 30 человек.

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