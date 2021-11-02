Пятеро томичей предстанут перед судом за организацию притонов

В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых томичей, организовавших притоны под видом массажных салонов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии дознавателей, с 2016 по июль 2021 года обвиняемые под видом массажных салонов организовали притоны в шести квартирах, где оказывались услуги интимного характера. В них работали 10 девушек, которые получали 40% от прибыли заведения. В сообщении отмечается, что обвиняемые разработали для своих работниц нормы и правила поведения, а также вводили штрафные санкции за их нарушения.

Притоны рекламировались в интернете как массажные салоны, была организована предварительная запись клиентов.

В квартирах полицейские обнаружили более 15 смартфонов, SIM-карты, ноутбуки, электронные накопители, банковские карты, документация, эротическое бельё и аксессуары, медицинские препараты и средства для контрацепции, тесты для определения ВИЧ и беременности, а также более 400 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Томска.

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