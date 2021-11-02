Скончался бывший экс-спикер томской облдумы Борис Мальцев

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Бывший спикер Законодательной Думы Томской области Борис Мальцев скончался на 84-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Владимир Резников.

«Ушел из жизни Борис Алексеевич Мальцев... Человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю», — отметил Владимир Резников.

Как уточняют в агентстве «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу городского парламента, Борис Мальцев скончался после продолжительной болезни.

Заслуженный строитель РФ, академик Российской академии естественных наук Борис Мальцев Родился в 1938 году в Перми в семье военного врача. Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Томского инженерно-строительного института. Работал мастером, прорабом на строительстве Сибирского химического комбината, с 1964 года — директор завода железобетонных конструкций, затем становился заместителем начальника, главным инженером, а после начальником «Главтомскстроя». В 1990–1991 годах работал заместителем председателя Томского облисполкома. С 1991 по 1994 год — генеральный директор Томской промышленно-строительной ассоциации.

Борис Мальцев был председателем облдумы первого, второго, третьего и четвертого созывов (с 1994 по 2011 годы). С 2012 года — депутат Законодательной Думы Томской области.

С 1996 по 2001 год — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель председателя Совета законодателей России. С 1997 по 2001 год — член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С 2006 по 2009 год — член Президиума Совета законодателей Российской Федерации, председатель Совета законодателей Сибирского Федерального округа. С 2004 по 2007 год — заместитель председателя Совета МА «Сибирское соглашение».

Автор более 40 научных работ по вопросам управления и технологии строительства зданий в условиях Сибири.

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