В Томске открылся еще один ковидарий

1 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 1 ноября, в медсанчасти «Строитель» вновь заработал респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Соответствующее решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Новый ковидарий рассчитан на 75 коек. Сюда будут направлять на долечивание пациентов с пневмонией. Предполагается, что это поможет разгрузить другие респираторные госпитали.

«Сегодняшняя эпидситуация сложнее, чем была год назад. 30 октября зафиксировано максимальное количество выявленных случаев COVID-19 — 249. В последнюю неделю фиксируется рост заболеваний в Каргасокском, Парабельском, Зырянском районах, по-прежнему сложной остается ситуация в Томске и Томском районе», — отметила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

По ее словам, сегодня на аппаратах кислородной поддержки находятся 195 пациентов, в прошлом году максимальное количество пациентов, одновременно получающих кислород с помощью кислородного концентратора, ИВЛ или НИВЛ, достигало 160.

В сообщении отмечается, что профильные пациенты медсанчасти будут получать помощь в стационарных отделениях Северской клинической больницы Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства РФ и областной клинической больницы. Поликлиническое отделение медучреждения продолжит свою работу в обычном режиме.

До сегодняшнего дня МСЧ «Строитель» дважды перепрофилировали под респираторный госпиталь — в марте и сентябре 2020 года. За это время специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 с пневмонией и ОРВИ, было развернуто 85 коек. На сегодня в Томской области задействовано 3293 койко-места для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Свободными остаются 19%.

Ранее на базе больницы скорой помощи Томска вновь открыли респираторный госпиталь.

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