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На базе больницы скорой помощи Томска вновь открыли респираторный госпиталь

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус инфекция больница госпиталь На базе больницы скорой помощи Томска вновь открыли респираторный госпиталь

Сегодня, 29 октября, на базе больницы скорой медицинской помощи Томска открыт респираторный госпиталь. Соответствующее решение принято в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

«На сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией составляет 3093. Свободны 20% мест. Принимая во внимание, что вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболевших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии еще одного респираторного госпиталя», — прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Алёна Левко.

В сообщении отмечается, что госпиталь рассчитан на 180 коек. Все они обеспечены кислородом, а в медучреждении есть все необходимое оборудование, в том числе компьютерный томограф и аппараты ИВЛ.

Плановую помощь пациентам травматологического и нейрохирургического профилей будут оказывать в областной клинической больнице.

Ранее, в октябре 2020 года, больницу скорой медицинской помощи уже перепрофилировали в респираторный госпиталь. Тогда к работе по основному профилю учреждение вернулось спустя полгода — в апреле 2021.

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