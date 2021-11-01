Томичка хотела заработать на бирже, но потеряла 1 млн рублей и взяла два кредита

Жительница Томска, желавшая заработать на бирже, стала жертвой мошенников и лишилась около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одной из социальных сетей женщина увидела рекламу, которая предлагала возможность научиться инвестировать и зарабатывать на этом деньги. Томичка оставила заявку и ей позвонили представители обучающей организации. Они помогли женщине зарегистрироваться на сайте компании.

После этого томичка продолжала следовать инструкциям, а именно — взяла два кредита и перевела на указанный звонившим счет около 1 млн рублей. После собеседники сказали женщине, что этих средств мало. В этот момент томичка насторожилась и попыталась снять вложенные деньги. Но этого она сделать не смогла, а через некоторое время сайт заблокировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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