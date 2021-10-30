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У начинающих художников Томска осталось 3 дня на подачу заявки в проект Винзавода

Конкурсы и акции, Томские новости, винзавод конкурс художники заявки креативные индустрии У начинающих художников Томска осталось 3 дня на подачу заявки в проект Винзавода

Томичей приглашают принять участие в седьмом сезоне проекта Открытые студии Фонда поддержки современного искусства Винзавод. Успеть подать заявку можно до 1 ноября, сообщают организаторы.

Ментором сезона в этот раз стал куратор, культуролог Алексей Масляев — заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА).

Открытые студии — проект, направленный на поддержку начинающих художников, которые получат возможность сделать первые шаги в профессии под руководством более опытных коллег. Это пространство для творчества и работы, просветительская программа, лекции, мастер-классы, участие в вернисажах и знакомство с экспертами арт-рынка, а также возможность интегрироваться в профессиональную среду.

В рамках седьмого сезона художники будут не только творить, но и регулярно выступать и показывать, чем они занимаются.

«Таким образом, участники приобретут навык рассказывать о своих проектах и слушать коллег по цеху. Отдельное внимание куратор студий Алексей Масляев планирует уделить коммерческой составляющей современного искусства: сотрудничеству с галереями и аукционными домами», — отмечают организаторы.

По итогам конкурса будут выбраны 10 художников, которые начнут работать в мастерской Винзавода уже в ноябре этого года.

За шесть сезонов выпускниками Открытых студий стали такие звезды российской арт-сцены, как Мика Плутицкая, Миша Бурый, Ника Черняева, Рина Ефанова, Лиза Неклесса, Асмик Мелконян, Наталья Гудович, Миша Гудвин, Иван Симонов, Слава ПТРК.

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