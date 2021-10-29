Студенты и сотрудники одного из общежитий ТПУ эвакуировались из-за сработавшей сигнализации

29 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 29 октября, в Томске сработала пожарная сигнализация в общежитии №2 Томского политеха на пр. Кирова, 4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В свою очередь в пресс-службе вуза отметили, что возгорания в здании не было. Сигнализация сработала во время проведения ремонтных работ.

Напомним, ранее один из корпусов ТПУ эвакуировали из-за утечки брома.

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