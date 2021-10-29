Студенты и сотрудники одного из общежитий ТПУ эвакуировались из-за сработавшей сигнализации
29 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 29 октября, в Томске сработала пожарная сигнализация в общежитии №2 Томского политеха на пр. Кирова, 4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В свою очередь в пресс-службе вуза отметили, что возгорания в здании не было. Сигнализация сработала во время проведения ремонтных работ.
Напомним, ранее один из корпусов ТПУ эвакуировали из-за утечки брома.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: