Один из корпусов Томского политеха эвакуировали из-за утечки брома
Сегодня, 21 октября, во втором корпусе Томского политехнического университета произошла утечка брома, сообщается в телеграм-канале вуза.
Инцидент произошел в одном из помещений на третьем этаже во время инвентаризации реактивов. Здесь разгерметизировалась стеклянная емкость с бромом, из-за чего было разлито около 100 мл вещества.
"Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы", - говорится в сообщении.
Из корпуса эвакуировали всех студентов и сотрудников. В сообщении отмечается, что в инциденте никто не пострадал.
На место приехали сотрудники скорой помощи, полиции и Томской областной поисково-спасательной службы. Спасатели провели все необходимые меры по очистке помещения, сейчас его максимально проветривают.
На данный момент сотрудникам и студентам вуза разрешили забрать вещи. Завтра, 22 октября, работа на первых двух этажах здания возобновится. Решение о возобновлении работы в помещениях на третьем этаже будет принимать специальная комиссия.
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