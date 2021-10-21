18+
18+

Один из корпусов Томского политеха эвакуировали из-за утечки брома

Происшествия, Томские новости, ТПУ, бром утечка скорая аварии происшествия жесть Томска Один из корпусов Томского политеха эвакуировали из-за утечки брома

Сегодня, 21 октября, во втором корпусе Томского политехнического университета произошла утечка брома, сообщается в телеграм-канале вуза.

Инцидент произошел в одном из помещений на третьем этаже во время инвентаризации реактивов. Здесь разгерметизировалась стеклянная емкость с бромом, из-за чего было разлито около 100 мл вещества.

"Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы", - говорится в сообщении.

Из корпуса эвакуировали всех студентов и сотрудников. В сообщении отмечается, что в инциденте никто не пострадал.

На место приехали сотрудники скорой помощи, полиции и Томской областной поисково-спасательной службы. Спасатели провели все необходимые меры по очистке помещения, сейчас его максимально проветривают.

На данный момент сотрудникам и студентам вуза разрешили забрать вещи. Завтра, 22 октября, работа на первых двух этажах здания возобновится. Решение о возобновлении работы в помещениях на третьем этаже будет принимать специальная комиссия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Первое «Снежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске

8 октября 2021
Томские новости

Писательница и поэтесса Вера Полозкова представит свою новую книгу в Томске

25 сентября 2021
Томские новости

Звезда «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале

4 октября 2021
Томские новости

«Ростелеком» в Томске обеспечил интернетом трансляцию киберчемпионата по Dota 2

18 октября 2021
Томские новости

В здании томского ТЮЗа произошел пожар, один человек пострадал

7 октября 2021
Томские новости

Томичам покажут жилую часть горного корпуса ТПУ

7 октября 2021
Томские новости

Томские организации и компании обязали привить от COVID-19 не менее 80% работников к 2022 году

20 октября 2021
Томские новости

У двух томских техникумов назначили новых директоров

1 октября 2021
Томские новости

Томские ученые помогли разработать биоразлагаемый полимер, ускоряющий регенерацию тканей

23 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle