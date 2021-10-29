Власти Томской области не поддержали обращение томских салонов красоты об отмене qr-кодов для посетителей

По итогам прошедшего сегодня совещания в администрации Томской области власти региона не поддержали обращение представителей томских салонов красоты об отмене qr-кодов для посетителей, сообщил представитель объединения предприятий и самозанятых индустрии красоты Томска Антон Лапин.

Так, с 15 ноября клиентам парикмахерских и подобных им заведений необходимо будет иметь qr-код или справку, которая подтверждает вакцинацию. Также посетить салоны красоты можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов от момент визита.

Напомним, ранее директоры томских салонов красоты написали губернатору Томской области Сергею Жвачкину письмо с просьбой не вводить систему запрета посещения бьюти-мест без QR-кодов. Они отмечали, что в условиях существующих ограничений у заведений падает выручка и, в связи с этим, новые меры кажутся избыточными. Авторы письма также отмечали, что в ряде регионов власти пошли навстречу и разрешили записываться в парикмахерские без систем qr-кодов.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования уходят на каникулы, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать (сотрудников учреждений и служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов).

Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.

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