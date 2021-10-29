18+
18+

Власти Томской области не поддержали обращение томских салонов красоты об отмене qr-кодов для посетителей

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, куар коды салоны красоты ограничения предприниматели Власти Томской области не поддержали обращение томских салонов красоты об отмене qr-кодов для посетителей

По итогам прошедшего сегодня совещания в администрации Томской области власти региона не поддержали обращение представителей томских салонов красоты об отмене qr-кодов для посетителей, сообщил представитель объединения предприятий и самозанятых индустрии красоты Томска Антон Лапин.

Так, с 15 ноября клиентам парикмахерских и подобных им заведений необходимо будет иметь qr-код или справку, которая подтверждает вакцинацию. Также посетить салоны красоты можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов от момент визита.

Напомним, ранее директоры томских салонов красоты написали губернатору Томской области Сергею Жвачкину письмо с просьбой не вводить систему запрета посещения бьюти-мест без QR-кодов. Они отмечали, что в условиях существующих ограничений у заведений падает выручка и, в связи с этим, новые меры кажутся избыточными. Авторы письма также отмечали, что в ряде регионов власти пошли навстречу и разрешили записываться в парикмахерские без систем qr-кодов.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования уходят на каникулы, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать (сотрудников учреждений и служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов).

Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске выступит блюзовая певица Наталья Колеватова

4 октября 2021
Томские новости

Оператор аэропорта в Стрежевом отказался выкупать его с торгов, лот предложен «Новапорту»

18 октября 2021
Томские новости

В ноябре в Томске на маршруты выйдут отремонтированные московские троллейбусы

19 октября 2021
Томские новости

В Томске на сутки перекроют движение на участке ул. Ижевской

15 октября 2021
Томские новости

Бывший директор Томского инструментального завода возглавил департамент промышленности

25 октября 2021
Томские новости

Четыре томских заведения вошли в шорт-лист лучших ресторанов Сибири

1 октября 2021
Томские новости

Один из корпусов Томского политеха эвакуировали из-за утечки брома

21 октября 2021
Томские новости

Дни научного кино ФАНК пройдут в «Точке кипения – Томск»

14 октября 2021
Томские новости

В Томске завершили ремонт лестницы в переулке Карповском

22 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle