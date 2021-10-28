Томские салоны красоты просят губернатора отменить QR-коды для посещения

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Петровская

Директора томских салонов красоты написали губернатору Томской области Сергею Жвачкину письмо с просьбой не вводить систему запрета посещения бьюти-мест без QR-кодов.

«Сотрудники салонов красоты в массовом порядке проходят вакцинацию в соответствии с распоряжением. До работы будут допущены только те, кто поставил прививку или имеет подтверждение о перенесённом заболевании за последние полгода. К установленному сроку (до конца года — прим.ред.) будет обеспечена минимум 80% иммунизация сотрудников салонов красоты и парикмахерских», — говорится в обращении.

Представитель объединения предприятий и самозанятых индустрии красоты Томска Антон Лапин отметил, что с начала пандемии салоны красоты и парикмахерские ведут свою деятельность на основании введенного с 01.01.2021 СП 2.1.3678-20, который был написан в период пандемии и с учетом мер, ограничивающих распространение COVID-19.

«Уже полтора года салоны вкладывают ежемесячно целые бюджеты на маски, дезинфекцию, антисептики и организацию работы строго по записи, без очередей. Выручка падает, салоны закрываются, работать становится все сложнее, и новые меры Томской власти, с учетом вышесказанного, кажутся избыточными», — говорится в сообщении.

Антон Лапин также рассказал, что в ряде регионов России власть пошла навстречу — там в парикмахерские по записи и с соблюдением всех мер можно ходить без системы QR-кодов.

«Продолжение работы в режиме без запрета позволит не растерять клиентов, минимизировать убытки и и сохранить рабочие места. Рассчитываем на поддержку с Вашей стороны и положительное решение вопроса», — завершают директора.

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