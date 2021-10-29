В дни ковидных каникул томские медучреждения изменят график работы

29 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В грядущую нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, медучреждения Томской области изменят график работы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Так, с 1 по 3 ноября медицинские учреждения будут работать в обычном режиме, а с 4 по 7 ноября — по особому графику.

Работа «скорой» и травмпунктов в Томске и районах области будет круглосуточной. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, (3822) 90-11-09).

Томская областная клиническая больница будет оказывать помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии. Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ. Стоматологическую помощь при острой зубной боли взрослым и детям круглосуточно окажут в стоматологической поликлинике на ул. Набережная Ушайки, 6.

С 10.00 до 15.00 будут работать дежурные хирургические кабинеты. Так 4 ноября хирурги будут принимать в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51) и в поликлинике № 4 (поликлиническое отделение на ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), 5 ноября — в больнице № 2 (ул. Гагарина, 4) и в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на пр. Мира, 17), 6 ноября — в медсанчасти «Строитель» (ОВП на пр. Фрунзе, 116) и в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), 7 ноября — в поликлинике № 4 (поликлиническое отделение на ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3).

Отдел льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки» на пр. Ленина, 54 и в Северске будут работать 5 и 6 ноября с 10.00 до 16.00. С 1 по 3 ноября включительно аптека работает в обычном режиме.

Уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (38-22) 51-66-16 и 8-800-350-8850.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования уходят на каникулы, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать (сотрудников учреждений и служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов).

Кроме того, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.

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