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Томичи могут принять участие в благоустройстве парка «Звездный»

Городское благоустройство, Конкурсы и акции, Томские новости, звездный парк общественные пространства Томичи могут принять участие в благоустройстве парка «Звездный»

До 15 ноября томичи могут предложить свои идеи по благоустройству парка «Звездный», расположенного между микрорайонами «Зеленые горки» и «Наука». Как сообщает пресс-служба обладминистрацаии, все предложения будут учтены в будущей концепции общественного пространства архитекторами Центра развития городской среды.

Чтобы томичи смогли принять участие в реализации этого проекта, Центр совместно с сервисом «Отметки» запустили сайт для сбора идей. Любой желающий может зарегистрироваться на этом сайте и выбрать на специальной карте конкретный участок, который, по его мнению, необходимо изменить. Во всплывающем меню необходимо указать, что нравится, а что нет, и предложить свою идею. После прохождения всех процедур, на карте появится отметка с идеей по благоустройству, за которую могут проголосовать другие пользователи.

По словам руководителя методического отдела Центра развития городской среды Томской области Риммы Пак, учёт мнений всех заинтересованных групп, в первую очередь, местных жителей и непосредственных пользователей территорий, базовый подход Центра, поэтому решение о соучаствующем проектирование было принято автоматически в тот момент, когда проект передали специалистам.

Кампания по сбору идей была запущена 19 октября. Среди первых — появились предложения об установке скамеек, кормушек для птиц и белок, контейнеров для раздельного сбора вторсырья, а также организация детских и спортивных площадок.

Исходя из желаний и потребностей местных жителей, ключевой задачей для участников проекта по благоустройству парка «Звездный» является сохранение его природного характера.

«Планируется появление определённого количества функциональных зон, здесь самое главное не перенасытить парк активностями. То, какие зоны будут внесены в проект, зависит от томичей», — сообщила «Томскому обзору» Римма Пак.

По данным Центра развития городской среды Томской области проект по благоустройству парка «Звездный» будет осуществлен в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализация планируется в 2023–2024 годах.

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